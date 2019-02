Ulkomaat

Mies puukotti Kiinassa satunnaisia ohikulkijoita, 11 haavoittui

21.2. 8:34

Kenelläkään haavoittuneista ei ole hengenvaaraa.

Kiinassa 11 ihmistä on haavoittunut puukotuksessa. Puukottajaksi epäillään viranomaisten mukaan 33-vuotiasta miestä. Perhe on kertonut, että miehellä on ollut mielenterveysongelmia. Mies on poliisin huostassa.



Puukotukset tapahtuivat Ji'anin kaupungissa Jiangxin provinssissa Kiinan keskiosassa. Mies puukotti satunnaisia ohikulkijoita, ja uhreiksi joutui muun muassa opiskelijoita. Kenelläkään ei ole hengenvaaraa.