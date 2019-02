Ulkomaat

Liekkimeri pääsi valloilleen Dhakassa: Yli 50 ihmistä kuollut









Bangladeshin pääkaupungissa Dhakassa yli 50 ihmistä on kuollut kerrostalossa syttyneessä tulipalossa, kertovat pelastusviranomaiset.Paloviranomaiset kertoivat varhain torstaiaamuna Suomen aikaa, että palossa on kuollut 56 ihmistä. Uhriluku saattaa vielä nousta.Pelastusviranomaisten mukaan talo on toiminut myös varastona, jossa on säilytetty herkästi syttyviä kemikaaleja. Palon arvellaan roihahtaneen kaasupullosta, minkä jälkeen se levisi nopeasti.Artikkeli päivitetty 21.2.2019 kello 3.09. Päivitetty kuolonuhrien lukumäärä.