Ulkomaat

NYT:n kustantaja: Trumpin hyökkäykset lehdistöä vastaan vaarallisia ja vastuuttomia

20.2. 21:54

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hyökkäykset lehdistöä vastaan ovat vaarallisia ja vastuuttomia. Lisäksi ne saattavat rohkaista väkivaltaan toimittajia vastaan kotimaassa ja ulkomailla, sanoi New York Times -lehden kustantaja A.G. Sulzberger lausunnossaan keskiviikkona.

Sulzbergerin kommentti tuli pian sen jälkeen, kun Trump oli tviitannut: ”New York Timesin tiedottaminen on valheellista. Se on KANSAN todellinen VIHOLLINEN.”



– Sanonta ”kansan vihollinen” ei ole vain valhe, se on vaarallinen. Sillä (sanonnalla) on ruma historia, koska sitä ovat käyttäneet diktaattorit ja hirmuhallitsijat, jotka ovat pyrkineet kontrolloimaan julkista tiedotusta, Sulzberger sanoi.



– Ja on erittäin vastuutonta, että sitä esittää sellainen, jonka virka antaa hänelle valtaa taistella kansakunnan vihollisia vastaan tai vangita heitä, hän jatkoi.



Sulzberger sanoi lehtensä jatkavan raportointia puolueettomasti, oikeudenmukaisesti ja paikkansapitävästi.