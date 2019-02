Putin puhui taas uusista aseista, ja niitä tulee nopeasti – ”tuomiopäivän torpedoja” kuljettava sukellusvene vesille jo keväällä

Ulkomaat

Vladimir Putinin vuosipuheessa keskiviikkona on joukko mielenkiintoisia yksityiskohtia Venäjän aseteknologian kehityksestä.Venäjä on jo aiemmin vilauttanut julkisuuteen tietoja autonomisesta, tekoälyn ohjaamasta vedenalaisesta aseesta, joka voi kuljettaa ydinräjähteen huomaamatta mille tahansa rannikolle. Asejärjestelmä on nimeltään Poseidon, ja se on saanut lännessä kutsumanimen ”tuomiopäivän torpedo”.– Jo tänä keväänä lasketaan vesille ensimmäinen miehittämättömiä Poseidon-järjestelmiä kuljettava ydinsukellusvene, Putin sanoi keskiviikkona.aikataulu lienee yllätys monelle tarkkailijalle. Se kertoo siitä, että ”tuomiopäivän torpedo” olisi jo valmis operatiiviseen käyttöön.Yhdysvallat on antanut tälle aseelle koodinimen Kanyon. Sen väitetään pystyvän kuljettamaan voimakkaan lämpöydinpommin kohteeseensa – rannikon suurkaupunkiin tai satamaan – jopa sadan solmun nopeudella. Kun pommi räjähtää matalissa rannikkovesissä, sen aiheuttama radioaktiivinen tsunami tekee rannikon asumiskelvottamaksi pitkälle tulevaisuuteen.Tekoälyn avulla Poseidon voi kulkea itsestään merenpohjan syvänteissä, joista sitä on vaikea havaita. Jos nämä tiedot pitävät paikkansa, Poseidonia olisi lähes mahdotonta torjua.mukaan Venäjä olisi lisäksi jo aloittanut Avangard-ohjusten sarjavalmistuksen. Tämän ohjuksen kehittämistä presidentti piti puheessaan yhtä merkittävänä kuin ensimmäisen satelliitin Sputnikin laukaisua.Avangard on moninkertaisella äänennopeudella kulkeva liito-ohjus, jota voidaan ohjailla lennon aikana. Se voi kuljettaa joko tavanomaisia räjähteitä tai useita itsenäisesti maaliin ohjautuvia ydinkärkiä.Sarjavalmistuksessa on presidentin mukaan myös uusi mannertenvälinen Sarmat-ohjus, joka laukaistaan kiinteistä siiloista tai liikuteltavilta alustoilta Venäjän mantereelta. Sen kantomatka on noin 10 000 kilometriä, ja ohjus voi kuljettaa mukanaan 10–15 ydinkärkeä. Sarmat korvaa vanhentuvat SS-18-ohjukset, joiden Nato-koodinimi on Saatana.mainitsi myös Peresvet-laseraseen ja Kinzhal-ohjuksen (suom. tikari), jotka ovat hänen mukaansa jo ”osoittaneet tehokkuutensa”.Peresvet on maavoimien käyttöön tarkoitettu suurteholaser, joka voi torjua nopeita ilmamaaleja kuten ohjuksia. Kinzhal puolestaan on ilmasta laukaistava, kymmenkertaiseen äänennopeuteen pystyvä taktinen ohjus, johon voidaan asentaa ydinkärki. Sen kantaman uskotaan olevan yli 2 000 kilometriä.Kaikkien näiden uusien asejärjestelmien tarkoitus on yksiselitteinen: ne on suunniteltu tekemään tyhjäksi Yhdysvaltain ohjuspuolustusjärjestelmät. Yhdysvallat on ottanut käyttöön maalle rakennettuja Aegis-ohjuspuolustusjärjestelmiä muun muassa Puolassa, Romaniassa ja Japanissa. Merivoimien Aegis-järjestelmät on sijoitettu ohjushävittäjiin, jotka sijoitetaan tarpeen mukaan suojaamaan strategisesti tärkeitä kohteita missä tahansa. Torjuntaohjusjärjestelmät koostuvat valvontatutkista, komento- ja ohjauskeskuksista ja ohjuspattereista, joissa on useita laukaisualustoja.