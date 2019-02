Ulkomaat

Hollantiin siirtyvää Euroopan lääkevirastoa uhkaa jättilasku Lontoon tiloista – sopimus ulottuu vuoteen 2039

20.2. 14:55

Tuomioistuin ei hyväksynyt viraston perusteluja.

Brexitin alta Britanniasta Hollantiin siirtyvä Euroopan lääkevirasto (EMA) saattaa joutua maksamaan edelleen satojen miljoonien vuokrat Lontoon-toimitiloistaan.



Virastolla on tiloista vuoteen 2039 ulottuva sopimus, jonka arvioidaan olevan noin 500 miljoonan punnan eli 575 miljoonan euron arvoinen. Virasto yritti irtautua sopimuksesta sillä perusteella, että brexit on tehnyt sen tyhjäksi.



Brittiläinen tuomioistuin ei hyväksynyt viraston perusteluja vaan katsoo, että viraston on hoidettava velvoitteensa brexitistä huolimatta.