Useita ihmisiä jäänyt lumivyöryn alle Sveitsissä

Sveitsissä useita ihmisiä on jäänyt lumivyöryn alle hiihtokeskuksessa Alpeilla maan lounaisosassa. Asiasta kertoo Valais'n kantonin poliisi.Poliisin tviitin mukaan kyseessä on Crans-Montanan hiihtokeskus.Poliisi kertoo, että pelastuspartiot ovat paikalla. Lumivyöry tapahtui tänään iltapäivällä.Paikallisen median mukaan kadoksissa on mahdollisesti jopa 12 ihmistä.paikalla olleet hiihtäjät ovat julkaisseet kuvia lumivyörypaikalta.Oletko paikalla? Ota yhteyttä uutiset@iltasanomat.fi tai WhatsAppissa 0406609019.