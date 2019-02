Ulkomaat

Tuhkarokko tappoi taas Ukrainassa – jo 20 000 sairastunutta tänä vuonna

Tänä vuonna tuhkarokko on tappanut jo kahdeksan ihmistä, kun viime vuonna kuolemantapauksia oli koko vuonna 16.Vuodenvaihteen jälkeen noin 20 000 ihmistä Ukrainassa on saanut tuhkarokkotartunnan.Maailman terveysjärjestö WHO suosittelee 95 prosentin rokotuskattavuutta massatartuntojen välttämiseksi.Vaikka tuhkarokosta voi selvitä kuumeella ja ihottumalla, se on edelleen yksi lasten yleisimmistä kuolinsyistä maailmassa.Viime vuonna Euroopassa kirjattiin WHO:n mukaan lähes 83 000 tuhkarokkotapausta. Ukrainan hallitus kirjasi niistä 54 000.