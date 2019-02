28-vuotias suomalaisnainen etsi töitä Uudesta-Seelannista somen kautta – vastaukset aiheuttivat myrskyn: ”Osoittakaa vähän kunnioitusta”

Ulkomaat

Suomalaisnainen etsi töitä Uudesta-Seelannista somen kautta – vastaukset aiheuttivat myrskyn: ”Osoittakaa vähä

Maataloustöitä etsivän 28-vuotiaan suomalaisnaisen jättämä työnhakuilmoitus on saanut paljon huomiota Uudessa-Seelannissa, kertoo Newshub.Nainen lähetti kuvauksen työkokemuksestaan ja taidoistaan paikalliselle sivustolle, joka auttaa työnhakijoita ja työnantajia löytämään toisensa maatalousalalla. Hän liitti mukaan kuvan itsestään.Ilmoitus julkaistiin lauantaiaamuna Facebookissa, ja sunnuntai-iltaan mennessä se oli kerännyt jo yli 1 500 kommenttia. Suurin osa vastauksista ei kuitenkaan ollut aitoja työtarjouksia, vaan kommentit vaihtelivat huonoista vitseistä aggressiiviseen seksuaaliseen ehdotteluun.Useat miehet esimerkiksi vitsailivat ”päättäneensä ostaa maatilan” vain siksi, että he voisivat tarjota naiselle töitä. Seksistiset kommentit saivat aikaan voimakkaan vastareaktion.– Useimmat näistä kommenteista ovat niin vastenmielisiä. Se toimii itse asiassa minulle vahvistuksena siitä, miksi olen vaihtamassa pois maatalousalalta, eräs nainen kirjoitti.Tilanne eskaloitui siihen pisteeseen, että sivuston moderaattorit joutuivat puuttumaan asiaan.– Älkää viitsikö, kaverit. Tämä oli aito ilmoitus, jonka oli lähettänyt postilaatikkoomme ulkomaalainen matkailija, joka on tulossa maahamme vierailulle ja haluaa löytää maataloustöitä täällä ollessaan, he kirjoittivat.– Osoittakaa vähän kunnioitusta. Jos teillä ei ole sopivaa työtarjousta, pitäkää kommenttinne itsellänne.