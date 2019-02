Ulkomaat

Jemenin sodan osapuolet sopivat joukkojen vetämisestä Hodeidan satamakaupungista

18.2. 1:19

Jemen Kaupungin rauhoittamista on pidetty tärkeänä humanitaarisen kriisin lievittämiseksi.

Jemenin rauhanneuvotteluissa on tapahtunut edistystä, kertoo YK. Jemenin hallitus ja huthikapinalliset ovat sopineet ensimmäisestä vaiheesta joukkojensa vetämisessä Hodeidan satamakaupungista. YK kuvaili sopua tärkeäksi edistysaskeleeksi.



Aselevosta Hodeidassa sovittiin jo joulukuussa. Joukkojen vetäminen kaupungista ei kuitenkaan ole tähän mennessä toteutunut.



Kaupungin rauhoittamista on pidetty tärkeänä Jemenin humanitaarisen kriisin lievittämiseksi, sillä Hodeidan sataman kautta kulkee valtaosa maahan lähetetyistä avustustarvikkeista. Sota on ajanut Jemenin nälänhädän partaalle.