Trumpin laihdutuskuuri ei onnistunut – paino ja leposyke nousivat

15.2. 1:28

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vuosittaisen lääkärintarkastuksen tulokset on julkaistu.

Presidentin lääkärin mukaan Trumpin terveys on kokonaisuudessaan todella hyvä, mutta Trumpin syömä roskaruoan määrä ja liikunnan puute hämmästyttävät asiantuntijoita.



Tarkastusraportin mukaan Trump on lihonut viime vuodesta, ja hän painaa tällä hetkellä 110 kilogrammaa. Viime vuonna Trump painoi noin 108 kiloa. Tuolloin Valkoisen talon lääkäri määräsi presidentin pudottamaan painoaan muun muassa roskaruoan syömistä vähentämällä.



Myös Trumpin leposyke on noussut ja hänen kolesterolilääkitysannostustaan on jouduttu nostamaan. Trumpin leposyke on tällä hetkellä 70 lyöntiä minuutissa.