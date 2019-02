Ulkomaat

Ennennäkemätön ilmiö säikäytti Chilessä – tuhansittain seepioita ajautui mystisesti rantaan









Tuhannet mustekalat huuhtoutuivat Bahia Inglesan hiekkarannalle vielä tuntemattomasta syystä. Paikallisten asukkaiden mukaan tällaista ei ole tapahtunut aiemmin.Viranomaiset ovat varoittaneet käyttämästä seepioita ravinnoksi.Ilmiön pelätään vaikuttavan kielteisesti paitsi matkailuun, myös kalastukseen, joka on yksi alueen tärkeimmistä elinkeinoista.Bahia Inglesa on kuulu kauniista rannoista ja on yksi suosituimmista rantalomakohteista Chilessä.Seepioita tavataan yleisimmin noin 200 metrin syvyydessä. Täysikasvuiset seepiat ovat noin puolen metrin mittaisia ja niillä on kahdeksan tavallisen lonkeron lisäksi kaksi pitkää pyyntilonkeroa. Aikaisemmin seepioista valmistettiin mustetta.