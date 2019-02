Ulkomaat

Oikeudenkäynti Katalonian itsenäistymisyrityksestä alkaa – syytettyjä uhkaa jopa 25 vuoden vankeus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

"Demokratian ajan tärkein oikeudenkäynti"

Barcelonassa osoitetaan mieltä oikeudenkäyntiä vastaan