Ulkomaat

Kiinalaismedia: Kaksi ihmistä kuollut sadan ajoneuvon ketjukolarissa

Kiinassa ainakin kaksi ihmistä kuoli noin sadan ajoneuvon ketjukolarissa, kertoo Kiinan valtiollinen televisioyhtiö CGTN. Asiasta uutisoi CNN. Lisäksi ainakin 50 ihmistä on loukkaantunut, ja heistä kymmenen on kriittisessä tilassa.Onnettomuus tapahtui lauantaina illalla noin kello kahdeksalta paikallista aikaa maan lounaisosassa Guizhoun maakunnassa.Viranomaiset tutkivat onnettomuuden syytä.Tie oli onnettomuuspaikalla liukas, sillä alueella on satanut vettä ja ilma on kylmennyt.Suuressa osassa Kiinaa on viime päivien aikana satanut lunta ja lämpötilat ovat laskeneet. Paikallinen ilmatieteen laitos on antanut jäätyneille teille varoituksen.