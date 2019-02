Ulkomaat

Yhdysvalloissa neuvottelut rajaturvallisuudesta jumittuivat jälleen – uusi hallinnon sulku häämöttää

11.2. 2:08

Yhdysvalloissa neuvottelut uuden hallinnon sulun estämiseksi ovat jumittuneet jälleen demokraattien ja republikaanien erimielisyyksiin rajaturvallisuudesta.

Osapuolilla on perjantaihin asti aikaa saavuttaa kompromissi, ennen kuin useiden liittovaltion hallinnonalojen rahoitus erääntyy.



New York Timesin mukaan kiista on tällä kertaa juuttunut erimielisyyksiin siirtolaisten pidätyskeskuksista.



Neuvottelijoiden aika käy vähiin, sillä eri osapuolten mukaan sopu olisi hyvä löytää jo maanantaina, jotta kongressi ehtii käsitellä ratkaisun ja hyväksyä lakimuutokset perjantaihin mennessä.



Edellinen hallinnon sulku kesti viisi viikkoa ja päättyi tammikuun lopussa.