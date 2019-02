Ulkomaat

Turkki jyrähti Kiinalle uiguurien kohtelusta

10.2. 5:36

Turkki on tuominnut Kiinan kovin sanoin uiguurivähemmistön kohtelusta.

Turkin ulkoministeriön mukaan uiguurien kohtelu on suuri häpeä ihmiskunnalle.



Turkkilaisiin kansoihin kuuluvista uiguureista valtaosa asuu Kiinan luoteisosassa Xinjiangin maakunnassa. Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan lähes miljoona uiguuria on ollut vangittuna uudelleenkoulutusleireillä.



Kiina on perustellut vangitsemisia terrorismin kitkemisellä. Turkin mielestä uiguurit ovat poliittisia vankeja.



Turkki kehotti kansainvälistä yhteisöä ja YK:n pääsihteeriä ryhtymään toimiin Xinjiangin "inhimillisen tragedian" lopettamiseksi.