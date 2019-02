Oliko ”selfie vyön alapuolelta” kiristystä vai likaista bisnestä? Tämä tiedetään maailman rikkaimman miehen ja National Enquirerin kiistasta

Ulkomaat

Oliko ”selfie vyön alapuolelta” kiristystä vai likaista bisnestä? Tämä tiedetään maailman rikkaimman miehen ja

Verkkokauppayhtiö

Yllä olevalla videolla kerrotaan parin erosta.





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Bezosin





AMI





Toisaalta