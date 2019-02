Ulkomaat

Kansanäänestys olisi Ranskan Macronille tupla tai kuitti

Ranskan presidentti Emmanuel Macron on kertonut harkitsevansa kansanäänestyksen järjestämistä rauhoittaakseen niin sanottujen keltaliivien marraskuusta jatkuneita mielenosoituksia, mutta keinossa on vaikeutensa.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kansanäänestyksellä uskottavuutta