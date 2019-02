Ulkomaat

Presidentti Trump kävi vuotuisessa terveystarkastuksessaan

Presidentti Trump kävi vuotuisessa terveystarkastuksessaan 8.2. 23:10

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin vuotuinen terveystarkastus tehtiin perjantaina.

Siitä, milloin ja miten tuloksia mahdollisesti julkaistaan, ei vielä perjantaina ollut tietoa, mutta viime vuonna tuloksista julkaistiin kaikki korkeasta kolesterolitasosta ja 108 kilon painosta lähtien.



Terveystarkastuksiin presidentti matkustaa Marine One -helikopterilla, joka vie hänet Bethesdan lähiössä sijaitsevaan sotilaslääketieteen keskukseen.



Trumpin elintavoista osa on terveitä: hän ei polta eikä juo lainkaan alkoholia. Liikunta häntä sen sijaan ei kiinnosta. Trump on kuvaillut tärkeimmäksi liikuntaharrastuksekseen Valkoisen talon alueella kävelyn ja julkisissa tapahtumissa seisomisen.