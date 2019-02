Ulkomaat

Kommentti: Theresa May yrittää ratkaista järjellä asioita, joita ei ratkaista järjellä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Harmaasta

Oppinsa elämään hän on hakenut pankkialalta, jossa uskotaan rationaaliseen ajatteluun.

Usein

Viime viikkoina

Theresa May