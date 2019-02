Ulkomaat

Tappava tuhkarokkoepidemia leviää Filippiineillä

Filippiineillä leviää vakava tuhkarokkoepidemia, johon kuoli tammikuussa ainakin 25 ihmistä, kertovat terveysviranomaiset.

Suurin osa kuolleista on lapsia. Uhriluvun odotetaan jatkavan kasvuaan, sillä rokotekattavuus maassa on heikentynyt.



Terveysviranomaisten mukaan tuhkarokkotartuntojen määrä nousi viime vuonna selvästi. Kun tapauksia oli vajaat 800 vuonna 2017, oli tartuntoja viime vuoden aikana jo yli 5 100. Tänä vuonna tammikuussa vahvistettiin yli 1 800 tartuntaa.



Rokotekattavuus lähti jyrkkään laskuun toissa vuonna, kun lasten rokotuskampanja denguekuumetta vastaan keskeytettiin varotoimena koska ilmeni, että se voi aiheuttaa sivuvaikutuksia. Rokotteen valmistanut Sanofi vakuutti, että rokote on täysin turvallinen, mutta epäilyt jäivät elämään.