Ulkomaat

Norwegianin kone kääntyi takaisin Tukholmaan pommiuhkauksen vuoksi – poliisin erikoisjoukot paikalla

Ruotsissa matkustajalentokonetta on uhattu pommilla Tukholman Arlandan lentokentällä, kertovat ruotsalaislehdet Aftonbladet ja Expressen.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy