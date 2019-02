Ulkomaat

Selvitys: Amnestyssä laajaa kiusaamista, syrjintää ja julkista nöyryyttämistä

Järjestön kaksi työntekijää teki itsemurhan viime vuonna.

Ihmisoikeusjärjestö Amnestyn työilmapiiri on myrkyllinen ja järjestössä on laajaa kiusaamista, ilmenee tuoreesta raportista. Raportin mukaan järjestössä on lisäksi syrjintää, julkista nöyryytystä ja muuta vallan väärinkäyttöä. Asiasta uutisoi muun muassa Guardian.



Raportin teki KonTerra Group -konsulttiyhtiö psykologien johdolla sen jälkeen, kun järjestön kaksi työntekijää teki itsemurhan viime vuonna.



Raportin mukaan johdon harjoittama kiusaaminen ja julkinen nöyryyttäminen olivat rutiinia.



Kertomusten mukaan esimiehet saattoivat kokouksissa muun muassa haukkua työntekijöitä voimasanoilla tai kehottaa työntekijöitä irtisanoutumaan.