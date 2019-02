Ulkomaat

Näin Trump linjasi Yhdysvaltojen tulevaisuutta: Lue 11 tärkeää asiaa odotetusta puheesta

1. Trump ei perääntynyt muuristaan

2. Tapaa Kim Jong-unin helmikuun lopussa

3. Sanoi Kiinan vievän työpaikkoja ja vaurautta

4. Piikitteli demokraatteja

5. Antoi tukensa Venezuelan oppositiolle

6. Meksikon rajalle lisää ”joukkoja”

7. Lupasi poistaa hiv-epidemian

8. Sanoi tiukentavansa aborttilainsäädäntöä

9. ”Rauha Afganistaniin”

10. Budjettiin suunnitelma kansallisesta perhevapaasta

11. Vaati lisää rahaa infrastruktuuriin