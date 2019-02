Ulkomaat

Näin Trump puolusti muuriaan puheessaan – ”Minä saan sen rakennettua”

Trump patisti kongressia hyväksymään vaatimansa miljardirahoituksen Meksikon rajalle rakennettavalle muurille, jonka tarkoituksena on hillitä laitonta maahanmuuttoa ja sen tuomia ongelmia. Yhdysvaltojen hallinto oli vuodenvaiheessa osittain suljettu muurirahoituksesta syntyneen kiistan vuoksi, ja demokraattien kanssa saavutettu väliaikainen ratkaisu on umpeutumassa kymmenen päivän päässä.– Tämä on moraalinen kysymys. Eteläisen rajan laeista piittaamaton tila on uhka kaikkien amerikkalaisten turvallisuudelle ja taloudelliselle hyvinvoinnille, Trump sanoi puheessaan.Trumpin mukaan rajan yli tulevat huumeet tappavat kymmeniätuhansia amerikkalaisia. Hän myös sanoi ”lukemattomien” amerikkalaisten joutuvan vuosittain laittomien maahanmuuttajien murhaamiksi. Asiaa painottaakseen Trump kertoi yleisössä istuvan naisen, jonka vanhemmat joutuivat kolme viikkoa aikaisemmin laittoman maahanmuuttajan surmaamiksi murron yhteydessä.Trump vannoi onnistuvansa muurin rakentamisessa.– Minä saan sen rakennettua, hän lausui.Trump myös sanoi, ettei kyse ole yksinkertaisesta betonimuurista, vaan ”fiksusta, strategisesta ja läpinäkyvästä” esteestä, joka rakennetaan rajaviranomaisten tärkeäksi määrittämille osuuksille rajaa.– Yksinkertaisesti sanottuna, muurit toimivat ja muurit pelastavat henkiä. Joten toimitaan yhdessä, tehdään kompromissi, saavutetaan sopimus joka oikeasti tekee Yhdysvalloista turvallisen.