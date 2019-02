Ulkomaat

Politico: Trump tapaa Kim Jong-unin Vietnamissa helmikuun lopussa

Trumpin ja Kimin huipputapaaminen järjestetään 27.-28. helmikuuta, Politico kertoo.

Yhdysvaltain presidentti ja Pohjois-Korean johtaja tapaavat Vietnamissa helmikuun 27.-28. päivä. Politicon mukaan Trump olisi kertonut asiasta televisioankkureiden tapaamisessa tiistaina.



Trumpin odotettiin myös kertovan asiasta tänään Kansakunnan tila -puheessaan.



Trump ja Kim tapasivat ensi kertaa viime kesäkuussa historiallisessa tapaamisessa, jonka käytännön anti on kuitenkin jäänyt laihaksi.



Vietnamia on aikaisemmin pidetty todennäköisimpänä tapaamispaikkana. Maalla on hyvät suhteet sekä Yhdysvaltoihin että Pohjois-Koreaan.