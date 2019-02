Ulkomaat

Suora lähetys kello 04.00: Trumpin Kansakunnan tila -puhe on kuin politiikan Super Bowl

ISTV:n suora lähetys Trumpin puheesta löytyy jutun pääkuvan paikalta. Puheen on määrä alkaa kello 04 Suomen aikaa keskiviikkoaamuna.





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pelosi hengittää niskaan

Kongressin tutkinnat





Sovitteleva Trump...

...vai räyhääjä?