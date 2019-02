Ulkomaat

Moskovan alueella yli 20 000 ihmistä on evakuoitu satojen pommiuhkausten vuoksi – uhkaukset toistaiseksi perättömiä 5.2. 15:57

Uhkauksia on esitetty myös useissa muissa kaupungeissa.

Moskovassa ja sen lähialueilla on tehty tänään yli 200 pommiuhkausta puhelimitse, kertoo muun muassa uutistoimisto Interfax. Soittojen ja uhkaussähköpostien vuoksi evakuoitiin yli 20000 ihmistä noin 30 eri paikasta, joihin kuuluu paikallishallinnon rakennus, oppilaitoksia ja ostoskeskuksia.



Mistään uhkausten kohteena olleesta paikasta ei ole löydetty räjähteitä. Interfaxin ja valtiollisen uutistoimiston Tassin lähteiden mukaan uhkausviestit tulivat useista eri maista, mukaan lukien Ukrainasta. Viestejä alkoi sadella ennen puoltapäivää Moskovan aikaa.



Kommersantin mukaan vastaavia uhkauksia on vastaanotettu myös Pietarissa, Permissä ja Volgogradissa. Uhkauksia on esitetty myös Valko-Venäjän Minskissä ja Kirgisian Bishkekissä.



Vastaavanlaisia, perättömiksi osoittautuneita uhkauksia tehtiin viime myös viikolla useissa eri kaupungeissa Venäjällä.