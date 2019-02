Ulkomaat

Kahdeksan kuollut tuhoisassa tulipalossa Pariisissa – yksi pidätetty rikoksesta epäiltynä









Pariisin tuhoisaa kerrostalopaloa tutkitaan mahdollisena tuhopolttona, kertovat viranomaiset. Poliisi on pidättänyt tuhoutuneessa talossa asuneen naisen.Palossa kuoli ainakin kahdeksan ihmistä. Loukkaantuneita on kolmisenkymmentä, heidän joukossaan kuusi palomiestä.Tuli riehui kahdeksankerroksisessa talossa 16. kaupunginosassa, jossa sijaitsee muun muassa Eiffel-tornia vastapäätä oleva Trocaderon puistoaukio, Bois de Boulogne -puisto ja jalkapalloseura PSG:n kotistadion.Vauraalla alueella on paljon huippuravintoloita ja kauppoja, ja se on turistien suosiossa.Lisää aiheesta hetken kuluttua.