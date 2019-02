Ulkomaat

Pariisin keskustassa palaa kerrostalo – ainakin seitsemän kuollut

Pelastuslaitoksen mukaan uhrimäärä saattaa vielä nousta, sillä talon ylimmissä kerroksissa palaa yhä. Lähes 30 ihmistä on saanut lievempiä vammoja.Muun muassa kolme palomiestä loukkaantui lievästi.Osa ihmisistä pakeni liekkejä ja savua naapuritalojen katoille, joilta palomiehet pelastivat heitä myöhemmin. Palavan rakennuksen lisäksi myös lähitaloja evakuoitiin.Tuli riehui kahdeksankerroksisessa talossa 16. kaupunginosassa, jossa sijaitsee muun muassa Eiffel-tornia vastapäätä oleva Trocaderon puistoaukio, Bois de Boulogne -puisto ja jalkapalloseura PSG:n kotistadion.Vauraalla alueella on paljon huippuravintoloita ja kauppoja, ja se on turistien suosiossa.Sammutustöihin ja loukkaantuneiden auttamiseen on osallistunut noin 200 palomiestä.