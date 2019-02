Ulkomaat

Britanniassa alkaa väkijoukkoon ajamisesta epäillyn miehen oikeudenkäynti

Britanniassa on tänään määrä alkaa oikeudenkäynti, jossa miestä syytetään väkijoukkoon ajamisesta parlamenttitalon edustalla Lontoossa. Poliisi on kertonut, että syyttäjät suhtautuvat tapaukseen terrorismina tekotavan, kohteiden ja merkityksellisen sijainnin vuoksi. Asiasta on uutisoinut muun muassa BBC.Yliajossa viime elokuussa loukkaantui kolme ihmistä. Auto ajettiin ensin pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden päälle ja sen jälkeen kohti poliisia. Lopulta auto törmäsi parlamenttitalon ajoesteisiin.Teosta epäillään Sudanissa syntynyttä Britannian kansalaista. Häntä syytetään murhan yrityksistä.Poliisi otti epäillyn kiinni heti teon jälkeen tapahtumapaikalla. Miehen autosta ei löytynyt aseita, eikä ajoneuvossa ollut tekohetkellä muita.Britannian yleisradioyhtiön BBC on aiemmin kertonut, että Birminghamissa asuva mies oli ilmeisesti paikallisen poliisin tuntema.Britannian parlamenttitalon lähellä tapahtui toissa vuoden maaliskuussa tuhoisampi isku, kun islamistiksi osoittautunut mies ajoi autolla päin jalankulkijoita Westminsterin sillalla ja puukotti ihmisiä. Tuolloin viisi ihmistä kuoli ja 50 loukkaantui. Poliisi ampui tekijän.