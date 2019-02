Miksi japanilaiset eläkeläiset haluavat vankilaan? Yli 65-vuotiaiden tekemien rikosten määrä nelinkertaistui 20 vuodessa

Ulkomaat

Miksi japanilaiset eläkeläiset haluavat vankilaan? Yli 65-vuotiaiden tekemien rikosten määrä nelinkertaistui 2

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Näytin heille veistä toivoen, että joku soittaisi poliisit”





Vanginvartijat hoitajan tehtävissä





Hallitus yrittää taistella ilmiötä vastaan