Mika Aaltola IS:lle: Venäjän ja Yhdysvaltojen sopimuksen romuttuminen tuo Eurooppaan uusia ohjustyyppejä

koki kovan kolauksen viikonloppuna. Venäjä sanoi lauantaina vetäytyvänsä keskimatkan ohjukset kieltävästä INF-ohjussopimuksesta. Yhdysvallat kertoi omasta vetäytymispäätöksestään jo perjantaina. Presidentti Donald Trump https://www.is.fi/haku/?query=donald+trump oli jo aiemmin uhannut sopimuksesta vetäytymisellä, koska Venäjä on Yhdysvaltojen mukaan rikkonut sitä.Venäjän presidentti Vladimir Putin https://www.is.fi/haku/?query=vladimir+putin kertoi Venäjän aikeista televisioidussa tapaamisessaan ulkoministeri Sergei Lavrovin https://www.is.fi/haku/?query=sergei+lavrovin ja puolustusministeri Sergei Shoigun https://www.is.fi/haku/?query=sergei+shoigun kanssa. Uutistoimisto Tassin mukaan Venäjä ilmoitti samalla alkavansa kehittää maahan sijoittuvia keskimatkan ohjuksia.IS kysyi Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltolalta https://www.is.fi/haku/?query=mika+aaltolalta tilanteesta.

Alkaako tästä uusi varustelukierre?

Tilanne

INF-sopimuksessa on äärimmäisen huolestuttava. Kyse on paineen kasautumisesta ydinasearsenaalin kasvattamiseksi. Uusi varustelu alkoi kuitenkin jo 2000-luvulla, Mika Aaltola sanoo.Hän kertoo, miten asetelmat ovat muuttuneet sopimuksen solmimisen jälkeen.– INF-sopimuksella on ollut sellainen merkitys, että neuvotteluyhteyttä ja tiedonsaantia on pidetty yllä. Ohjuskärkien rajoittamisella pidettiin yllä kauhuntasapainoa kahden suurvallan välillä.– Yhdysvalloissa on nyt katsottu, että Venäjä ei noudata sopimusta. Venäjällä taas uskotaan, että Yhdysvallat tulee tavallaan huiputtamaan heitä tulevaisuudessa käynnistämällä ohjusten torjuntaohjelmia. Venäjän osalta voi olla kyse myös pullistelusta eli siitä, että pyritään lisäämään painetta sen näkökulmien huomioimiselle, hän kertoo.

Mitä uusia uhkia tästä INF-tilanteesta siis nyt voi tulla?

voi romuttua, mutta täytyy muistaa, että keskimatkan ohjukset ovat valtavan kalliita kehittää. Kriisi voi pakottaa osapuolet myös neuvottelemaan. Täytyy muistaa, että Yhdysvallat varautuu myös Kiinan uhkaan, hän sanoo.Aaltola muistuttaa, että INF-sopimuksesta huolimatta ydinaseiden uhka ei hävinnyt minnekään.– Sopimuksesta huolimatta oli esillä niin sanotun rajoitetun ydinsodan mahdollisuus. Kauhuntasapaino alkoi rapistua. Uusi esillä ollut ydinaseen käytön mahdollisuus on ollut ydinaseen taktinen käyttö siten, että tehdään vihollista vastaan isku ennakolta eli lyödään tavallaan ”jauhot suuhun”.

Onko Suomen asema erityisesti tässä tilanteessa eli INF-sopimuksen vaikeuksissa jotain erityistä huolta Venäjän naapurina.

INF hävitti keskimatkan ohjukset Euroopasta

