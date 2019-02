Ulkomaat

Kylmä sää tappanut yli 20 Yhdysvalloissa









Esimerkiksi kylmän rintaman kurittamissa Chicagossa ja Detroitissa pakkasen on määrä laskea lähelle kymmentä miinusastetta tänään. Lauantaina päästään jo plussan puolelle.Yli 20 ihmistä on kuollut äärimmäisen kylmässä talvisäässä Yhdysvalloissa, kun lämpömittarit ovat laskeneet alle kolmenkymmenen pakkasasteen.Tavallista kylmempi sää on aiheuttanut sähkökatkoja ja lentojen peruutuksia. Michiganin ja Minnesotan osavaltioissa viranomaiset ovat pyytäneet asukkaita käyttämään lämmitystä harkiten, koska maakaasuvarastot ovat kulutuspiikin takia huolestuttavan vähissä.