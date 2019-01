Ulkomaat

Saksa aikoo hylätä F-35-häivehävittäjän – kisa Hornetin ja Eurofighterin kesken

Suomen

Saksan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

puolustusvoimat ilmoitti torstaina saaneensa kaikki viisi pyytämäänsä hävittäjätarjousta lentokonevalmistajilta. Samaan aikaan hävittäjähankintoja harkitaan myös muualla Euroopassa.Saksan puolustusministeriön lähteiden mukaan Saksa korvaa vanhentuvat Tornado-taistelukoneet joko Eurofighter- tai Boeingin F/A-18 Hornet -hävittäjillä, kertoo Reuters. Molemmat koneet ovat ehdolla myös Suomelle.Saksan päätös merkitsisi, ettei se aio hankkia viidennen sukupolven F-35-häivehävittäjää, joka on yksi viidestä Suomen ehdokkaasta.hallitus aikoo tehdä lopullisen valintansa kun kaikki tarvittava tieto on saatu. Nato-maana on Saksan uuden hävittäjin oltava kelpoinen tarvittaessa kantamaan myös yhdysvaltalaisia ydinaseita.Saksalla on 85 kappaletta Tornado-rynnäkkökoneita, jotka ovat poistumassa käytöstä. Niiden korvaamisen arvellaan kustantavan noin 15 miljardia euroa.Saksa aikoo myös korvata 33 vanhinta Eurofighter-hävittäjäänsä saman tyypin uudemmilla versioilla lähivuosina.Päätös olla valitsematta F-35:sta olisi takaisku sen valmistajalle Lockheedille, joka on pyrkinyt markkinoimaan konettaan useille Euroopan valtioille. Lockheed kertoo, ettei asiasta ole kuitenkaan virallisesti ilmoitettu heille, lisää Reuters.Myös Ranska on varoitellut Berliiniä valitsemasta F-35-konetta, koska maat kehittelevät yhteistä saksalais-ranskalaista hävittäjäprojektiaan.