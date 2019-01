Ulkomaat

Video: Lumivyöryyn joutuneet pelastettiin helikopterilla Puolassa

Vuoristo-olosuhteisiin erikoistunut ryhmä pelasti keskiviikkona helikopterin avulla viisi lumivyöryn uhria Tartavuoriston alueella Puolassa.Lumivyöry tapahtui Rysy-vuoren rinteellä, joka sijaitsee noin 24 km etelään Zakopanen kaupungista. 2 503 metriin kohoava Rysy on Puolan korkein vuori.Pelastustyöntekijäkertoi, että kolmen pelastetun tila on vakava. Yksi pelastetuista on kuljetettu Zakopaneen sairaalahoitoon.Viranomaisten mukaan lumivyöryriski Tatravuoriston alueella on tällä hetkellä kohtuullinen.Vuonna 2003 kahdeksan opiskelijaa kuoli lumivyöryyn Rysy-vuorella.