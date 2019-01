Ulkomaat

Juha Sipilä kertoo tulevaisuuden visionsa EU:sta – suora lähetys kello 10

Lähestyvä EU-puheenjohtajuus saattaa lisätä kiinnostusta suomalaispuheenvuoroon. Euroopan parlamentti kuulee tänään Suomen hallituksen ajatuksia EU:n tulevaisuudesta. Pääministeri(kesk.) pitää puheen Euroopan unionin tulevaisuudesta tänään Brysselin täysistunnossa.Sipilä on 16. EU-johtaja, joka on kutsuttu kertomaan visionsa. ISTV näyttää kello 10 alkavan tilaisuuden suorana lähetyksenä. Pääministeri Sipilän puhe on kello 11. Lehdistötilaisuus on kello 12.30.Aiemmista puheenvuoroista varsinkin Ranskanja Saksanpuheita seurattiin tarkasti.Merkel hahmotteli eurooppalaista armeijaa, ja korosti, miten Euroopan pitäisi ottaa kohtalo omiin käsiinsä. Macron taas varoitti nationalismista ja kannusti eurooppalaisia puolustamaan arvojaan.Pienen maan pääministereiden puheet eivät ole keränneet salia samassa määrin täyteen. Voi olla, että Suomen lähestyvä EU-puheenjohtajuus lisää kuitenkin kiinnostusta.Puhujakierrosten tarkoituksena on ollut visioida tulevaisuutta EU-vaalien kynnyksellä. Tulevaisuuden kuvia kaivataan erityisesti nyt, kun yksi 28:sta jäsenmaasta tekee lähtöä unionista.Sipilä tapaa vierailullaan myös Euroopan parlamentin puhemiehen