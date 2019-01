Ulkomaat

Korsikan epäilty ampuja löydettiin kuolleena

Korsikan epäilty ampuja löydettiin kuolleena 31.1. 4:45

Epäilty ampui kuutta ihmistä, joista yksi on kuollut ja viisi haavoittunut.

Ranskassa Korsikan saaren epäilty ampuja on löydetty kuolleena, kertovat viranomaiset. Viranomaiset eivät kerro, mistä epäillyn noin 60-vuotiaan miehen ruumis löytyi.



Epäilty ampui kuutta ihmistä, joista yksi on kuollut ja viisi haavoittunut. Ampuminen tapahtui kadulla keskiviikkoiltapäivänä Korsikan Bastiassa.



AFP:n lähteen mukaan viranomaiset ovat sulkeneet pois sen, että teolla olisi terroristinen motiivi. Epäilty on syyttäjän mukaan poliisin vanha tuttu, jolla on kaksi aiempaa tuomiota ampuma-aserikoksista.



Aiemmin kerrottiin, että ampumisen jälkeen epäilty ampuja ilmeisesti linnoittautui kotiinsa.