Ulkomaat

Ranskan poliisille vaaditaan kumiluotikieltoa

30.1. 16:39

Ranska Useat keltaliivit kertovat saaneensa vammoja poliisin aseista.

Ranskalainen ihmisoikeusjärjestö Rights League ja ammattiliitto CGT vaativat oikeutta kieltämään Ranskan poliisilta kumiluotien käytön. Poliisi on useaan otteeseen ampunut keltaliivejä kumiluodeilla, kun mielenosoitukset ovat yltyneet väkivaltaisiksi.



Kymmeniä mielenosoittajia on loukkaantunut vakavasti, ja ranskalaismedian mukaan syynä ovat poliisin käyttämät 40-milliset kumiluodit. Valtaosassa Länsi-Eurooppaa niitä ampuvan aseen käyttö on kielletty.