Ulkomaat

Pohjois-Korean ilma on maailman saastuneinta – kivihiilen käyttöä ollaan edelleen lisäämässä

Pohjois-Korean johtajasuunnittelee nostavansa maan taloutta lisäämällä kivihiilen käyttöä. Toteutuessaan nämä suunnitelmat tulevat lisäämään ilmansaasteita.Tällä hetkellä lähes puolet Pohjois-Korean tarvitsemasta sähköenergiasta tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla. Tämän lisäksi kotitaloudet käyttävät pääosin hiiltä ja puuta ruuanvalmistukseen sekä lämmitykseen.- Pohjois-Koreassa ei ole riittävästi suodatinjärjestelmiä käytössä. Tämän johdosta hiilidioksiidin, rikkioksidin ja typpioksidien määrät ovat lisääntyneet voimakkaasti, kertoo Kim Yong-pyo kemiantekniikan ja materiaalitieteen professori Ewhan yliopistosta Soulista.Kansainvälisten pakotteiden ja heikon talouden takia maan on vaikea pyrkiä kivihiilettömään sähköntuotantoon.Pohjois-Koreassa on maailman suurin ilmansaasteista johtuva kuolleisuus. WHO:n mukaan ilmasaasteet aiheuttivat Pohjois-Koreassa vuonna 2012 keskimäärin 238 kuolemantapausta 100 000 ihmistä kohden. Tämä on enemmän mitä on tilastoitu Kiinassa ja Intiassa.