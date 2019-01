Ulkomaat

Yhdysvaltojen Keskilänsi hytisee – luvassa jopa 40 asteen pakkasia

30.1. 8:49

SÄÄ Yhdysvaltojen Keskilännessä varaudutaan tänään vaarallisen koviin pakkasiin.

Kansallisen ilmatieteen laitoksen mukaan luvassa voi olla jopa 40 asteen pakkasia alueella, joka kattaa 12 osavaltiota. Pakkanen saattaa muun muassa Chicagossa kiristyä kaikkien aikojen kovimpiin lukemiin.



Monet yritykset ovat määränneet työntekijänsä jäämään kotiin, koulut on suljettu ja satoja lentoja on peruttu. Yhdysvaltojen posti, joka perinteisesti vakuuttaa toimittavansa postin perille sääoloista riippumatta, on keskeyttänyt toimitukset Iowassa pakkasen takia.



Tulipalopakkaset ovat seurausta kylmän ilman rintamasta, joka on irronnut napa-aluetta kiertävästä polaaripyörteestä.







