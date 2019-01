Suora lähetys: Trumpin ex-luottomies Roger Stone vastaa syytteisiin Washingtonissa – nähdäänkö taas Nixon-tuuletus?

Ulkomaat

Suora lähetys: Trumpin ex-luottomies Roger Stone vastaa syytteisiin Washingtonissa – nähdäänkö taas Nixon-tuul

Reutersin välittämä ISTV:n suora lähetys löytyy jutun pääkuvan paikalta.









Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hymyilevä Nixon selässä





Trumpin pitkäaikainen tukija