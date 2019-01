Ulkomaat

Kuumuus jatkuu Australiassa - lisää kalakuolemia ja uusia on odotettavissa

Australiasta tulee lisää tietoja kalakuolemista.

Viranomaisten mukaan muutaman päivän aikana on kuollut satojatuhansia kaloja. Viranomaiset varoittavat, että lisää joukkokuolemia on todennäköisesti tulossa, koska lämpötilan odotetaan nousevan edelleen eikä sateita ole luvassa.



Viranomaiset syyttävät kalakuolemista kuivuutta, mutta asiantuntijoiden ja paikallisten asukkaiden mukaan perimmäinen syy on joen liikakäyttö ja saastuminen.



Darlingin joki on osa laajaa Murray-Darlingin jokialuetta. Alueella paljastui aiemmin tässä kuussa jopa miljoonan kalan joukkokuolema.