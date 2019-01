Ulkomaat

Suomi on yhä maailman kolmanneksi vähiten korruptoitunut maa

Suomi on yhä maailman kolmanneksi vähiten korruptoitunut maa 29.1. 9:52

Transparency Internationalin indeksin mukaan maailman vähiten korruptoitunut maa on Tanska.

Suomi on yhä maailman kolmanneksi vähiten korruptoitunut maa, ilmenee Transparency Internationalin vuoden 2018 korruptioindeksistä. Suomi oli kolmantena myös vuotta aiemmin.



Suomi jakaa uudessa vertailussa kolmossijan Ruotsin, Sveitsin ja Singaporen kanssa. Vähiten korruptoitunut on Tanska ja kakkosena tulee Uusi-Seelanti.



180 maan vertailun peränpitäjä on Somalia. Vain hivenen parempi on tilanne Syyriassa ja Etelä-Sudanissa.



Transparency Internationalin indeksi vertailee julkisen sektorin korruptoituneisuutta.