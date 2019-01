Video: Lähes miljoonan taulu vietiin gallerian seinältä keskellä päivää Moskovassa – varas sai touhuta yleisön edessä rauhassa

Ulkomaat

Video: Lähes miljoonan taulu vietiin gallerian seinältä keskellä päivää Moskovassa – varas sai touhuta yleisön

Varkaus, epäillyn pidätys ja maalauksen löytyminen näkyvät oheisella videokoosteella.









Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy