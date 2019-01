Ulkomaat

Australiassa jälleen iso kalojen joukkokuolema - syynä pitkään jatkunut kuumuus

Australiassa on löydetty tuhansia kuolleita kaloja samalta jokialueelta, josta paljastui aiemmin tässä kuussa jopa miljoonan kalan joukkokuolema.

Murray-Darlingin jokialue ulottuu yli miljoonan neliökilometrin alueelle Queenslandin, Etelä-Australian ja New South Walesin osavaltioissa. Uusin kalojen joukkokuolema tapahtui New South Walesin länsiosassa lähellä Menindeen kylää.



– Ennen Menindee tunnettiin hyvistä kalavesistään. Tämä on todellinen ympäristökatastrofi, paikallinen matkailuyrittäjä Rob Gregory kertoi.



Viranomaiset syyttävät kalakuolemista pitkään jatkunutta kuumaa ja kuivaa jaksoa. Veden lämmetessä sen happipitoisuus laskee luontaisestikin, minkä lisäksi kuumuus on lisännyt happea kuluttavan sinilevän määrää.



– Valitettavasti on mahdollista, että olosuhteet pahenevat entisestään, sanoi New South Walesin vesiasioista vastaava ministeri Niall Blair Australian yleisradioyhtiölle.