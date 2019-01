Ulkomaat

Brasilian kaivosonnettomuudessa kuolleiden määrä on noussut 58 ihmiseen – kadonneita 305

28.1. 1:34

Brasilia Miljoonia tonneja mutaa syöksyi kaivoskompleksiin viime viikolla.

Brasilian pato-onnettomuudessa kuolleiden määrä on noussut 58 ihmiseen, viranomaiset kertovat. Kadoksissa on viranomaisten mukaan 305 ihmistä.



Viranomaisten mukaan on epätodennäköistä, että turman jäljiltä löydetään eläviä ihmisiä.



Perjantaina kaivoksen padon murtuma sai miljoonia tonneja mutaa syöksymään kaivoskompleksiin, jossa oli satoja työntekijöitä, ja siitä edelleen kohti Brumadinhon kaupunkia.



Kaivoksen omistaa Brasilialainen Vale-kaivosyhtiö.