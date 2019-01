Brasilian turmakaivosyhtiön omaisuutta jäädytetty miljardien arvosta – satoja ihmisiä kateissa, toinenkin pato vaarassa pettää: ”Miten tällainen voi taas toistua”

Ulkomaat

Brasilian turmakaivosyhtiön omaisuutta jäädytetty miljardien arvosta – satoja ihmisiä kateissa, toinenkin pato





"Miten tällainen voi taas toistua?"

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

"Ei onnettomuus, vaan ympäristörikos"