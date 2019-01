Ulkomaat

Varoitusjärjestelmä aktivoitui: Padon pelätään murtuvan Brasiliassa – asukkaita evakuoitu

Edellisen patomurtuman jäljiltä on edelleen kateissa satoja ihmisiä. Ainakin 34 on kerrottu kuolleen.

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005978837.html

Brasiliassa pelätään toisen kaivoksen padon murtumista maan kaakkoisosassa. Mahdollisesta murtumisesta kertova varoitusjärjestelmä ilmoitti vaarasta sunnuntaina. Järjestelmän mukaan veden korkeus on padolla vaarallisen korkealla.Pelastustyöntekijät ovat evakuoineet padon lähellä asuvia ihmisiä.Perjantaina samalla seudulla murtui toisen kaivoksen pato, ja sen jäljiltä on ainakin 34 ihmistä kuollut ja lähes 300 kateissa.Nyt murtumisvaarassa oleva pato on osa Corrego do Feijao -nimistä kaivoskompleksia, kertoo brasilialainen kaivosyhtiö Vale. Sama yhtiö omistaa myös kaivoksen, jonka pato murtui perjantaina.