Ainakin 27 ihmistä kuoli kirkkoon tehdyssä pommi-iskussa Filippiineillä

27.1. 10:34

Filippiinit Armeija pitää pommi-iskua terroritekona.

Filippiineillä ainakin 27 ihmistä on kuollut kahden pommin räjähdettyä katolisessa kirkossa Jolon saarella maan eteläosassa. Kuolleiden joukossa on sotilaita ja siviilejä. Haavoittuneita on lähes 80 haavoittui.



Ensimmäinen pommi räjähti kirkon sisällä aamumessun aikaan ja toinen pysäköintialueella.



Armeijan edustajan mukaan kyse on terroriteosta. Pommi-isku tapahtui vain muutamia päiviä sen jälkeen, kun alueella enemmistönä olevat muslimit äänestivät autonomisen alueen puolesta.