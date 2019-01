Ulkomaat

Brasilian patoturman uhrimäärä kipusi yli 30:een

Brasiliassa vakavassa patoturmassa kuolleiden määrä jatkaa kasvuaan. Ainakin 34 ihmistä on kuollut ja lähes 300 on kateissa.Viranomaisten mukaan on hyvin epätodennäköistä, että turman jäljiltä löydetään enää ihmisiä elossa.Kaivoksen padon murtuma sai miljoonia tonneja mutaa syöksymään perjantaina kaivoskompleksiin, jossa oli satoja työntekijöitä, ja siitä edelleen kohti Brumadinhoa. Paikka sijaitsee lähellä Belo Horizonten kaupunkia.Kaivoksen omistaa Brasilialainen Vale-kaivosyhtiö.